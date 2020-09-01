Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 3112 підтримав 321 народний депутат.

Документ вносить зміни до статті 71 закону “Про виконавче провадження”.

Передбачено покласти на виконавця обов’язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, що визначені судом у твердій грошовій сумі.

Також передбачено стягнення з боржника аліментів у відповідному розмірі, без звернення стягувача до суду.

“Щорічне обчислення виконавцем індексації розміру аліментів та подальше стягнення з боржника аліментів у відповідному розмірі, надає можливість оперативно, у позасудовому порядку, хоча б частково відшкодовувати особі кошти на подорожчання споживчих товарів і послуг, що особливо важливо для дітей та реалізації їх потреб у всебічному духовному та фізичному розвитку”, – зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

Індексація розміру аліментів буде проводитися, якщо інше не передбачено у виконавчому документі або в договорі між батьками про сплату аліментів на дитину. Індексацію проводитимуть щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

Документ передбачає усунення колізій у законодавстві і часткове зменшення навантаження на місцеві загальні суди, суди апеляційної та касаційної інстанцій.

ДОВІДКА. Термін “тверда грошова сума” означає відповідну суму аліментів на утримання дитини, яка чітко визначена за домовленістю між платником і одержувачем аліментів або за рішенням суду.