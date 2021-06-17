Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт "щодо створення умов для виконання угод про врегулювання спору (мирових угод), укладених між іноземним суб'єктом та державою Україна".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 5267 проголосували 308 народних депутатів.

З пропозицією розглянути цей законопроєкт позачергово виступив голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

За його словами, ухвалення документа необхідне для того, “щоб вимагати гроші від “Газпрому”.

“Пропоную підняти питання розгляду законопроєкту № 5267, який нам зараз конче необхідний для того, щоб ми могли вимагати гроші від “Газпрому” за компенсаціями перед НАК “Нафтогазом”, – зазначив Арахамія, звертаючись до спікера ВР Дмитра Разумкова.

Ця пропозиція була підтримана. Документ схвалили за основу без обговорення в парламенті.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено “з метою виконання Україною угод про врегулювання спору (мирових угод), укладених між іноземним суб’єктом та державою Україна, на будь якій стадії урегулювання спору або розгляду справи” (включно зі стадією визнання та виконання рішення).

Документом вносяться зміни до статей 39 та 27 закону України “Про виконавче провадження”.

Пропонується передбачити, що виконавче провадження підлягає закінченню, якщо відповідно до умов угоди про врегулювання спору (мирової угоди), укладеної між іноземним суб’єктом та державою Україна на будь якій стадії, виконавчий документ не підлягає виконанню або покладені ним на боржника зобов’язання підлягають припиненню.

У таких випадках передбачено нестягнення виконавчого збору.

Як відомо, виконавче провадження — виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.