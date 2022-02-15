Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт стосовно надання кожному службовцю Національної гвардії жетони з персональними номерами. Рішення підтримали 326 депутатів, троє утрималися і жоден не проголосував проти.

Про це повідомляється на сайті Ради та і пояснювальній записці до законопроєкту №3731.

Автори пропонують внести зміни до закону “Про Національну гвардію”. Якщо його приймуть, то національні гвардійці отримають персональним номер, який буде зображений на металевих жетонах, посвідченнях та на засобах індивідуального захисту як каски, бронежилети тощо.

Законопроєкт передбачає створення електронної бази даних. У ній буде міститися інформація стосовно ПІБ нацгвардійця, підрозділу та участі у завданнях з охорони громадського порядку. За їхнє приховування нацгвардійців може чекати дисциплінарне покарання.

Зазначимо, що під час Революції Гідності взимку 2013-2014 років між громадянами та силовиками з підрозділів Міністерства внутрішніх справ (МВС) ставалися сутички та зіткнення. Журналісти, активісти та правозахисники не могли ідентифікувати осіб, зокрема з “Беркуту”, що порушували права громадян.

Після подій на Майдані громадськість та правозахисники тиснули на МВС, що стало однією з причин змін у законодавстві. Національна гвардія є окремим військовим формуванням МВС, яке залучають до охорони громадського порядку на протестах і мітингах, для охорони урядових будівель тощо. Тому, на думку авторів, законопроєкт важливий, аби громадяни у разі порушення їхніх прав могли ідентифікувати порушника.