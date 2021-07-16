Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який дозволяє продавати на онлайн-аукціоні арештоване майно.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3360-1 проголосували 295 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт “розроблено з метою вдосконалення наявної наразі системи реалізації арештованого майна”.

“Запуск роботи електронних аукціонів з реалізації арештованого майна мав стати ефективним способом виконання рішень суду, погашення проблемної заборгованості боржника, приведення таких торгів до світового рівня та відкритості. Однак запропоновані процедури не завжди дозволяють зробити реалізацію такого майна дійсно прозорою, а ціну торгів – наближеною до ринкової. Для оптимізації роботи системи з реалізації арештованого майна необхідно внести ряд змін, які дозволять вдосконалити та покращити процедуру реалізації арештованого майна”, – зазначається в записці.

Згідно із законопроєктом:

1. Виявлені під час опису цінні папери, а також ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лом та окремі частини таких виробів, на які накладено арешт (та/або які підлягають конфіскації в дохід держави), підлягають обов’язковому вилученню і не пізніше наступного робочого дня передаються на зберігання банкам України.

2. Реалізацію такого майна проводитимуть на електронних аукціонах, крім майна, оціночна вартість якого менша за 30 мінімальних зарплат (його можна буде реалізувати за фіксованою ціною).

3. Реалізація за фіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден незалежно від вартості такого майна.

4. Порядок проведення електронних аукціонів (крім реалізації цінних паперів) визначається Міністерством юстиції України за погодженням із Міністерством фінансів та Національним банком.

5. Порядок реалізації цінних паперів визначається Національною комісією із цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством юстиції.

6. Не реалізоване на електронному аукціоні нерухоме майно виставляється на повторний аукціон за ціною, що становить 85%, а рухоме майно – 75% його вартості. У разі провалу другого аукціону нерухоме майно виставляється на третій електронний аукціон за ціною, що становить 70%, а рухоме майно – 50% його вартості.

7. У разі нереалізації майна на третьому електронному аукціоні виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна (крім майна, конфіскованого за рішенням суду).

8. Реалізація переданих в іпотеку земельних ділянок сільськогосподарського призначення (на які накладено арешт та/або які підлягають конфіскації) також здійснюється на електронному аукціоні.

9. Іпотекодержатель, іпотекодавець, боржник та будь-який учасник електронного аукціону мають право протягом трьох місяців з дня проведення аукціону оскаржити його результати в суді (за місцезнаходженням нерухомого майна).

10. Після продажу предмета іпотеки на електронному аукціоні припиняються будь-які права та вимоги інших осіб на таке майно.