Інформація про це оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради.
Проєкт ухвалено з метою формування в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та зростання частки високотехнологічних продуктів і послуг у загальному ВВП країни до 10 %.
Документом передбачається надання податкових стимулів ІТ індустрії. А саме: спецрежим оподаткування резидентів “Дія.City” – ІТ компаній та працівників резидентів “Дія.City” і залучених ними гіг-спеціалістів.
Законопроєктом надається можливість переходу на оподаткування на особливих умовах, що передбачають ставку податку у розмірі 9% та оподаткування лише низки операцій.
Як ідеться в Пояснювальній записці, за даними звіту “Information technology industry in Ukraine” Україна посідає 7 місце за якістю та ефективністю фріланс-працівників у діджитал-середовищі та на 24 місці серед найкращих 55 найпривабливіших країн для аутсорсингу. 13 українських IT компаній потрапили до переліку найкращих 100 постачальників послуг з аутсорсингу.
- Нагадаємо, 14 грудня Верховна Рада також ухвалила законопроєкт № 5630 та надала можливість отримати громадянство України за спрощеною процедурою іноземцям та особам без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.