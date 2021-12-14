14 грудня Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Законопроєкт необхідний для запуску спеціального правового режиму для ІТ-сфери "Дія.City". За документ проголосували 285 народних депутатів.

Інформація про це оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради.

Проєкт ухвалено з метою формування в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та зростання частки високотехнологічних продуктів і послуг у загальному ВВП країни до 10 %.

Документом передбачається надання податкових стимулів ІТ індустрії. А саме: спецрежим оподаткування резидентів “Дія.City” – ІТ компаній та працівників резидентів “Дія.City” і залучених ними гіг-спеціалістів.

Законопроєктом надається можливість переходу на оподаткування на особливих умовах, що передбачають ставку податку у розмірі 9% та оподаткування лише низки операцій.

Як ідеться в Пояснювальній записці, за даними звіту “Information technology industry in Ukraine” Україна посідає 7 місце за якістю та ефективністю фріланс-працівників у діджитал-середовищі та на 24 місці серед найкращих 55 найпривабливіших країн для аутсорсингу. 13 українських IT компаній потрапили до переліку найкращих 100 постачальників послуг з аутсорсингу.