Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт "Про основи національного спротиву".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 5557 проголосували 313 народних депутатів.

Документ ініціював президент Володимир Зеленський. Законопроєкт був визначений як невідкладний.

Законопроєкт про національний спротив “врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву, що є невід’ємною складовою всеохоплюючої оборони держави на всій території України”.

Документ спрямований на вирішення наступних завдань: 1) формування в Україні національного спротиву; 2) максимально широкого залучення населення до дій, спрямованих на забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави; 3) визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву; 4) встановлення порядку організації, підготовки та ведення територіальної оборони і руху опору; 5) унормування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування з питань національного спротиву тощо.

Ключові положення законопроєкту:

1. Складовими національного спротиву є: територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян України до національного спротиву.

2. Метою національного спротиву є: підвищення обороноздатності держави, надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного спротиву.

3. Завданнями територіальної оборони є:

• своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ;

• участь у посиленні охорони та захисті державного кордону;

• участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;

• участь у підготовці громадян України до національного спротиву;

• участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів держвлади, місцевого самоврядування та органів військового управління;

• участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури;

• здійснення заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій;

• участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах;

• участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами тощо.

4. Завданнями руху опору є: формування осередків такого руху та набуття ними відповідних спроможностей; перешкоджання діям військ (сил) агресора (противника); участь у проведенні спеціальних (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) операцій; участь у підготовці громадян України

до руху опору.

5. Завданнями підготовки українців до національного спротиву є: військово-патріотичне виховання; підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій тощо.

6. У складі Збройних Сил України діятимуть Сили територіальної оборони, на які покладається організація, підготовка та виконання завдань територіальної оборони.

7. Паралельно територіальна оборона матиме цивільну складову (органи державної та місцевої влади) і військово-цивільну (штаби зон територіальної оборони та добровольчі формування територіальних громад, які залучаються до територіальної оборони).

8. Загальне керівництво національним спротивом здійснюватиме президент України, а безпосереднє – головнокомандувач ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони.

9. Керівництво рухом опору буде здійснюватися через командувача Сил спеціальних операцій.

Закон планується ввести у дію з 1 січня 2022 року.