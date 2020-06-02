Верховна Рада України ухвалила в повторному другому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення соціальних гарантій для дітей-сиріт та дітей під опікою.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2494 проголосували 239 нардепів: 218 – від “Слуги народу”, 1 – від ОПЗЖ, 1 – від групи “За майбутнє”, 12 – від групи “Довіра”, 7 позафракційних.

Документ передбачає збільшення розміру допомоги:

1. На дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів:

– для дітей до 6 років – 4 447,50 грн;

– для дітей від 6 до 18 років – 5545 грн.

2. На дітей з інвалідністю – до 3,5 прожиткових мінімумів:

– для дітей до 6 років – 6 226,50 грн;

– для дітей з інвалідністю від 6 до 18 років – 7763 грн.

У разі, якщо на дитину виплачуються пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей із інвалідністю, відповідно до законодавства), розмір допомоги визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю – 3,5 розміру прожиткового мінімуму) та розміром призначених раніше виплат.

Згідно з проєктом закону, при народженні першої та кожної наступної дитини призначається допомога в розмірі 41 тис. 280 грн. Спочатку виплачується 10 тис. 320 грн, а решта суми допомоги – протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Законопроєкт також водить державну соціальну допомогу на догляд за одинокими людьми, які досягли 80-річного віку (в розмірі 40 % прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність). Йдеться про осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду.

Також буде надаватися одноразова допомога малозабезпеченим сім’ям (для організації підприємницької діяльності та виведення сім’ї з бідності).

У законопроєкті окремо прописано, що “при наданні державної соціальної допомоги проводиться перевірка майнового стану членів сім’ї в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів”.

Через цю норму про перевірки малозабезпечених, а також скасування низки інших лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко пообіцяла звернутися до Конституційного суду. Фракція “Батьківщини” за даний проєкт закону не голосувала.