Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає посилення соціального захисту для осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в АТО, операції Об'єднаних сил або військових конфліктах на території інших держав.

За проєкт закону № 1198 проголосували 323 народних депутата, повідомляють #Букви.

Законопроєкт надає таким особам право на медичну допомогу без оплати з боку одержувача в медустановах Міноборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки України, Держспецзв’язку, МВС.

Ухвалення документа сприятиме належному соціальному захисту та наданню безкоштовної медичної допомоги:

• учасникам бойових дій на території інших держав, які там отримали поранення і внаслідок цього стали людьми з інвалідністю;

• військовослужбовцям різних структур, які захищали незалежність України під час АТО або ООС, отримали там поранення або контузію, внаслідок чого стали людьми з інвалідністю;

• учасникам АТО в складі добровольчих формувань;

• волонтерам, які були поранені в районі проведення АТО або ООС.