За проєкт закону № 1198 проголосували 323 народних депутата, повідомляють #Букви.
Законопроєкт надає таким особам право на медичну допомогу без оплати з боку одержувача в медустановах Міноборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки України, Держспецзв’язку, МВС.
Ухвалення документа сприятиме належному соціальному захисту та наданню безкоштовної медичної допомоги:
• учасникам бойових дій на території інших держав, які там отримали поранення і внаслідок цього стали людьми з інвалідністю;
• військовослужбовцям різних структур, які захищали незалежність України під час АТО або ООС, отримали там поранення або контузію, внаслідок чого стали людьми з інвалідністю;
• учасникам АТО в складі добровольчих формувань;
• волонтерам, які були поранені в районі проведення АТО або ООС.
- 20 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про право на статус учасника бойових дій військовослужбовців Військово-морських сил і Повітряних сил Збройних сил України.
- 4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про надання статусу учасника бойових дій добровольцям.