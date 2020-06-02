Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, який, серед іншого, встановлює обмеження на вивезення донорської крові за межі країни.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2429 проголосували 332 народних обранця.

Законопроєктом, зокрема, передбачено:

• Скорочення часу виведення на ринок України генериків (непатентованих лікарських препаратів, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту). У законодавство вводиться “положення Болар”, що дозволить українським фармзаводам прискорити і розширити виробництво генериків. У результаті, українці можуть отримати значно доступніші ліки, дешевші за імпортні аналоги.

• Дозвіл на ввезення в Україну лікарських засобів для військовослужбовців та цивільного персоналу українських миротворчих місій за кордоном без реєстрації. Йдеться про вакцини від специфічних хвороб, які не реєструються в Україні.

• Спрощується ввезення в Україну наркотичних і психотропних лікарських засобів, яких потребують тяжкохворі.

• Удосконалюється порядок ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді фармацевтичних субстанцій для власного виробництва ліків.

• Встановлюється заборона на вивезення донорської крові та її компонентів в умовах дефіциту цього ресурсу в Україні.

Згідно із законопроєктом, вивезення за межі України донорської крові та її компонентів може бути здійснено тільки:

• в разі надання гуманітарної допомоги іншим країнам (у випадках надзвичайних ситуацій) за рішенням Кабінету Міністрів – за умови повного забезпечення потреб населення України;

• для виготовлення препаратів крові на умовах контрактного виробництва з обов’язковим їх поверненням в Україну в разі відсутності в нашій країні виробничих потужностей з виробництва препаратів крові.

Кабмін може зупинити експорт препаратів крові, що виробляються з заготовленої на території України плазми для фракціонування, у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров’я в таких препаратах в повному обсязі (якщо виробник препаратів відмовляється від їх продажу для забезпечення таких потреб або в разі введення воєнного стану в Україні) .

Документ повинен сприяти стабілізації ринку донорської крові в Україні та дозволить створити умови для збільшення обсягів заготівлі плазми крові і виробництва з неї препаратів крові в країні.