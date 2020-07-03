Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідний проєкт постанови №3784 підтримали 226 народних депутатів (мінімально необхідна кількість).

Зокрема, відставку Терентьєва підтримали 183 нардепа від “Слуги народу”, 23 – від ОПЗЖ, 6 – від групи “За майбутнє”, 10 – від групи “Довіра”, 4 позафракційних.

Фракції “Європейської Солідарності”, “Батьківщини” і “Голосу” не дали на підтримку цього рішення жодного голосу.

“Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада України постановляє: звільнити Терентьєва Юрія Олександровича з посади голови Антимонопольного комітету України за власним бажанням у зв’язку з поданою ним заявою”, – йдеться в тексті постанови.

Сам Терентьєв не був присутній на засіданні ВР і не виступав перед голосуванням за свою відставку.

Юрій Терентьєв очолював Антимонопольний комітет України з 2015 року. До цього він три роки був заступником генерального директора з правових питань “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Варто зазначити, що заяву про відставку Терентьєв написав 1 липня. 2 липня він відкликав подану раніше в Парламент заяву.

Сьогодні на своїй сторінці в Facebook він прокоментував ситуацію, що склалася.

“Існує моя заява про відставку від 01.07.2020. 02.07.2020 я вирішив її відкликати. 02.07.2020, незважаючи на наявність відкликання, заяву було розглянуто на комітеті економічної політики та внесено до порядку денного позачергової сесії на 03.07.2020. Я не боюся оцінки своєї роботи народними депутатами і не хочу накручувати емоційний фон. Нехай Верховна Рада України приймає рішення, яке вважає справедливим стосовно мене і нашої спільної роботи за останні 5 років! Я пишаюся командою АМКУ і тим, що АМКУ став працездатною і шанованою в світі організацією!” – наголосив він.

Терентьєв уточнив, що заяву від 2 липня скасовано.