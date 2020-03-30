Про це повідомляють #Буквы.
За відповідну постанову №3281 проголосували 249 народних депутатів.
“Звільнити Уманського Ігоря Івановича з посади міністра фінансів України”, – йдеться в тексті постанови.
При цьому Рада не змогла призначити йому заміну. Кандидатуру Сергія Марченка на посаду міністра фінансів підтримало 223 депутати.
Зараз старшим за посадою в Мінфіні залишається Василь Шкурак.
Варто зазначити, що Уманський був призначений на посаду 4 березня, тобто пропрацював лише 26 днів.
- Раніше #Букви розповідали, що відомо про Уманському.