Верховна рада може провести позачергову сесію в кінці серпня, на якій розгляне внесення змін до бюджету для підвищення мінімальної зарплати до 5 000 гривень.

Про це на брифінгу заявила заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів, повідомляє “РБК-Україна”.

Ковалів повідомила, що парламенту запропонують зміни до держбюджету, щоб вже з 1 вересня мінімальна зарплата в Україні становила 5 000 гривень.

Повідомляється, що основним джерелом для фінансування підвищення мінімальних зарплат стала економія на обслуговуванні держборгу.

Минулого тижня Кабінет міністрів схвалив макроекономічний прогноз на 2021 рік. Він передбачає підвищення рівня мінімальних зарплат ще в два етапи – до 6 000 і 6 500 гривень до кінця 2021 року.

“Відповідно, на цій базі буде плануватися бюджет на 2021 рік, який буде поданий до парламенту 15 вересня цього року. Це один важливий законопроект, який сьогодні повинен внести президент. І ми очікуємо, що парламент до кінця серпня, напевно, на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду цього закону … буде скликана, очікуємо, в кінці серпня”, – сказала вона.