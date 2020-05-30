Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

За її словами, після зараження коронавірусом COVID-19 нардепа від “СН” Валерія Божика нових випадків інфікування виявлено не було.

“Рада повернеться до пленарної роботи у вівторок, 2 червня. Нових випадків захворювання на COVID-19 серед депутатів поки немає – усі тести тих, хто контактував з Валерієм Божиком – негативні”, – зазначила Кравчук.

Вона також розповіла, що нардепи планують розглянути наступного тижня. Серед питань порядку денного буде програма діяльності Кабінету Міністрів.

“Тиждень розпочнемо із розгляду програми уряду. Абсолютна більшість комітетів Верховної Ради не підтримали той текст, який Кабінет Міністрів подав ще у квітні, і надали свої рекомендації. Вірогідно, голосування в залі буде аналогічним, і програму відправимо на доопрацювання. За законом Уряд повинен внести доопрацьований варіант, і Парламент розгляне його протягом 15 днів. Розраховуємо отримати детальніший і більш конкретний документ, який врахує рекомендації народних депутатів”, – наголосила Кравчук.

Крім того, планується розглянути:

• законопроєкт про “злодіїв в законі” (у другому читанні);

• постанови від комітету у закордонних справах;

• пакет законопроєктів від “цифрового” комітету – про хмарні послуги, електронні комунікації, про захист телекомунікаційних мереж.

“Також у планах голосування у другому читанні законопроєкту з пакету порятунку креативних індустрій. І важливі зміни до виборчого законодавства: зокрема щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах у міських ОТГ, де не менше 15 тисяч виборців (зараз – 90 тис.), зменшення застави за участь у виборах у 4 рази, паралельне висування до рад різного рівня і багато іншого – у першому читанні”, – підсумувала Кравчук.

Як відомо, коронавірус раніше виявили у нардепа від “Батьківщини” Олега Мейдича. У зв’язку з цим у Верховній Раді скасували пленарні засідання 21 і 22 травня.