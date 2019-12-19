Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, відразу ж після початку ранкового засідання було оголошено півгодинну перерву на вимогу фракцій “Батьківщини” та “Голосу”. Спікер Парламенту Дмитро Разумков зібрав лідерів фракцій на нараду.

“Перерва потрібна для того, щоб конструктивно вийти на сьогоднішнє голосування із чутливих питань: Виборчий кодекс, гральний бізнес, тобто, щоб не було блокувань трибуни потрібно узгодити позиції”, – зазначив в коментарі журналістам член фракції “Голосу” Ярослав Юрчишин.

Перед початком засідання ВР ряд нардепів від “Слуги народу” розташувалися біля входу в президію і поблизу трибуни ВР, а також блокували саму трибуну, щоб виключити зрив роботи Парламенту.

Під час перерви, яка в підсумку затягнулася на дві години, “слуги народу” продовжували перебувати біля трибуни.

Приблизно об 11:55 Дмитро Разумков поновив засідання і поставив на голосування пропозицію скасувати традиційну перерву з 12:00 до 12:30. Це було підтримано нардепами.

Зараз депутати розглядають законопроєкт, який повинен підпорядкувати НКРЕКП Уряду.