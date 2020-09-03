Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, на початку липня нардепи ухвалили законопроєкт про створення в Україні резерву держслужбовців. Згодом його ветував Володимир Зеленський і вніс свої пропозиції.

Спочатку закон передбачав, що держчиновників, призначених без конкурсу на період дії карантину, мають змінити особи, обрані за результатами конкурсу.

Був скорочений термін дії контрактів таких чиновників до двох місяців з моменту набуття чинності законом про “кандидатський резерв” (а не на весь період дії карантину).

Пропозиції Зеленського полягають у наступному:

1. Відновити граничні терміни контрактів чиновників, призначених на посади на період дії карантину (граничний термін перебування на посаді повинен був скласти не більше двох місяців після скасування карантину).

2. Держчиновників, призначених без конкурсу на період дії карантину, в разі “їхньої відповідності займаним посадам і виконання завдань”, пропонувалося перевести або призначити на рівнозначні або нижчі вакантні посади в тих же органах. При цьому чиновники могли залишитися працювати без проведення конкурсу.

3. Якщо суб’єкт призначення або керівник держслужби вирішили, що чиновники не відповідають займаній посаді, оголошується конкурс протягом двох тижнів після скасування карантину.

4. Пропонувалося посилити склад комісії з питань вищого корпусу державної служби та включити представників “основних державних інститутів”. Нардепи під час засідання відзначали, що держкомісію хочуть розширити людьми, “близькими до Офісу президента”.

5. Скасувати положення, що суб’єкт призначення може прийняти рішення про звільнення чиновника з посади держслужби категорії “А” за власною ініціативою, за поданням прем’єр-міністра України або відповідного міністра або керівника центрального органу виконавчої влади (протягом чотирьох місяців з дня призначення прем’єр-міністра або відповідного міністра).

Зеленський аргументував свої ініціативи необхідністю забезпечити “принцип стабільності в роботі державних службовців, які обіймають посади держслужби категорії “А”.

До цієї категорії відноситься вищий корпус державної служби (керівник апарату Верховної Ради і його заступники, керівник апарату (секретаріату) постійного допоміжного органу, утвореного президентом; держсекретар Кабінету Міністрів і його заступники, держсекретарі міністерств, керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну; керівники апаратів Конституційного суду України, Верховного суду, вищих спеціалізованих судів і так далі).

Ініціативи Зеленського зазнали критики з боку ряду народних депутатів: особливо пункти про розширення держкомісії і про продовження роботи чиновників без конкурсу.

У підсумку пропозиції не набрали достатньої кількості голосів: наприклад, за пункт про чиновників проголосували тільки 162 нардепа, а про держкомісії – 178. Також Рада не змогла ухвалити законопроєкт “з частковим урахуванням пропозицій президента”. Потрібно було набрати 300 голосів, а проголосували лише 255 депутатів.

Згодом 229 голосами документ був скерований на доопрацювання до профільного комітету.