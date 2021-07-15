Верховна Рада на засіданні 15 липня підтримала у другому читанні законопроєкт №5551-2 про внесення змін до Державного бюджету на 2021 рік щодо спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законом збільшено на 1 000 000 тис. грн видатки Міністерству культури та інформаційної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування) на фінансування нової бюджетної програми “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності” шляхом зменшення на таку ж суму видатків Міністерству культури та інформаційної політики України на фінансування бюджетної програми “Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення”.