Парламент розглядатиме законопроєкт про "приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції" лише восени.

Про це повідомив голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія, пише пресслужба політсили.

За словами Арахамії, впродовж двох пленарних тижнів, що лишися до кінця поточної сесії Верховної Ради, депутати планують проголосувати за законопроєкти, необхідні для отримання траншу від МВФ і макрофінансової допомоги від ЄС.

Утім законопроєкт, що стосується, зокрема, порядку призначення очільника Національного антикорупційного бюро Кабінетом Міністрів за конкурсом, найближчим часом розглянуто не буде.

“Усі законопроєкти у цьому пакеті маємо проголосувати протягом двох тижнів. У першому читанні всі ініціативи вже проголосовані. Залишилося ухвалити їх у другому читанні – всі, крім законопроєкту про НАБУ. Його розглядатимемо вже восени, бо наразі не закінчена підготовка документа до другого читання”, – сказав Арахамія.

Як відомо, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

А у вересні КСУ визнав неконституційними окремі положення закону України “Про Національне антикорупційне бюро” (зокрема “про опосередковане підпорядкування НАБУ президенту через призначення і звільнення” керівника Бюро).