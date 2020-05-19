Верховна Рада сьогодні на засіданні прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт № 2372, згідно з яким відновлюється державний нагляд за діяльністю у сфері використання ядерної енергії.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“За” документ проголосували 288 народних депутатів.

“Цей законопроєкт спрямовано на уникнення послаблення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії відповідно до мети такого регулювання – забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в країні”, – йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що документ спрямований на відновлення державного нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері використання ядерної енергії (зокрема, контролю за дотриманням ліцензіатами вимог ліцензійних умов).

Законом внесено зміни до законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та “Про ліцензування видів господарської діяльності”, відповідно до яких встановлюється, що дія цих законів не поширюється на відносини” державного нагляду за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії”, а діяльність у сфері використання ядерної енергії здійснюється відповідно до закону “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”.