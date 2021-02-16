Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким поновлюються конкурси на зайняття посад державної служби.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4531 проголосували 289 народних депутатів.

Як відомо, конкурси були скасовані на період карантину (відповідний законопроєкт про зміни до держбюджету 2020 року ухвалив Парламент у квітні минулого року).

За цей час понад 22 тисячі осіб були призначені без конкурсів (понад 10% від загальної кількості держслужбовців).

Згідно із законопроєктом, конкурси на посади, зайняті особами, з якими уклали контракти про держслужбу на період дії карантину, оголошуються:

• на посади держслужби категорії “А” – протягом шести місяців з дня набрання чинності документом;

• на посади держслужби категорій “Б” і “В” – протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності законом.

Контракти про проходження держслужби на період дії карантину, що були укладені до набрання чинності цим законом, діятимуть до призначення на посаду особи за результатами конкурсу, але не більше:

• для посад держслужби категорії “А” – п’яти місяців з дня набрання чинності цим законом;

• для посад держслужби категорій “Б” і “В” – протягом одного року з дня набрання чинності цим законом.

Виключається необхідність повторного проходження державними службовцями, які виграють конкурс, спеціальної перевірки у разі їх подальшого призначення (без розриву діяльності) на цю саму або іншу посаду державної служби, а також на посаду в органах місцевого самоврядування.

Варто зазначити, що до законопроєкту намагалися внести правки, що розширюють повноваження виконуючих обов’язків міністрів. Одна з правок мала повернути в.о. низку повноважень, зокрема право на призначення заступників і голів підприємств. В залі її провалили.

Ще одна правка передбачала, що “одна і та ж кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів не може бути подана більше трьох разів протягом року, а також тричі поспіль протягом поточного скликання Верховної Ради України”. Вона також не знайшла підтримки серед нардепів. В залі лунали заяви, що ці правки вносяться під одну кандидатуру – в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

У відповідь заступник голови фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко заявив, що “треба повноцінні давати повноваження виконуючому обов’язки і починати робити правильну реформу в міністерстві”.

У результаті 321 голосом “за” була підтримана правка №13 голови комітету ВР з питань економічного розвитку, нардепа-“слуги” Дмитра Наталухи.

“Вона дозволяє виконуючому обов’язки підписувати бюджетні відомості та інші фінансові документи, які потрібні для виплати зарплат, в тому числі шахтарям та іншим працівникам. Але я вважаю, що в.о. міністра є функцією, яка має забезпечити транзит від одного міністра до іншого. І міністерство не може в процесі цього транзиту позбутися державної власності та державних підприємств”, – заявив Наталуха, представляючи правку.

Нею частково розширюються повноваження в.о. міністрів. Згідно із правкою, в.о. міністра надається право:

• керувати діяльністю міністерства;

• визначати пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання покладених завдань, затверджувати плани роботи міністерства, звіти про їх виконання;

• вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства;

• скасовувати повністю чи в окремій частині акти територіальних органів міністерства;

• порушувати в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників міністра та державного секретаря міністерства;

• визначати обов’язки першого заступника міністра, заступників міністра, розподіляти повноваження міністра між першим заступником міністра та заступниками міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

• приймати рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство;

• підписувати накази міністерства.

Правка передбачає, що тільки через 60 днів, якщо все ще не буде призначено міністра, анулюються вказані повноваження в.о. міністра.

У правці також прописано, що “забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою України поточного скликання” (проте оскільки закон не має зворотної дії, то, наприклад, Юрій Вітренко продовжить виконувати обов’язки міністра).

“Ми бачили більш широкі повноваження – призначення заступників міністра, першого заступника, керівників державних підприємств. Але тут зал вирішує”, – заявив Корнієнко, коментуючи цю правку.

ДОВІДКА. До категорії “А” (вищий корпус державної служби) відносяться посади: керівника Апарату Верховної Ради та його заступників; керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного президентом України; держсекретаря Кабінету Міністрів і його заступників, державних секретарів міністерств; керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабміну, і їх заступників; керівників апаратів Конституційного суду України, Верховного суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників і так далі.

Категорія “Б” – це посади: керівників і заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію АР Крим, однієї або декількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або декількох районів, районів у містах, міст обласного значення і так далі.

Категорія “В” – інші посади державної служби, не віднесені до категорій “А” і “Б”.