Верховна Рада сьогодні на другому позачерговому засіданні відправила на повторне перше читання законопроєкт, який вносить зміни в закон про Національне антикорупційне бюро та дозволяє звільнити Артема Ситника з посади голови НАБУ.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, на початку головуючий оголосив до розгляду проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах” (№3133) та тринадцять альтернативних до нього.

Проте на прохання авторів законопроєкту Верховна Рада прийняла рішення відправити його в Комітет на повторне перше читання. Таке рішення підтримали 284 народних депутати.

Після чого голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив друге позачергове засідання.

Зазначимо, що законопроєкт пропонує закріпити в законі про НАБУ положення, що однією з підстав звільнення директора НАБУ з посади є набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Документ також пропонує виправити неточності в законах “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, “Про прокуратуру”, “Про Національне антикорупційне бюро України”, “Про Державне бюро розслідувань”, а також привести поняття, використовувані в цих законах, у відповідність до положень закону “Про запобігання корупції”.

Нагадаємо, що голова Міжнародного валютного фонду в Україні відправив Президенту лист із критикою збільшення можливості відставки директора НАБУ Артема Ситника.