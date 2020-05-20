Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Відповідне рішення підтримали 287 народних депутатів України.
Законопроєктом, зокрема, пропонуються зміни щодо правової регламентації діяльності СБУ:
- передбачено визначення мети діяльності СБУ,
- оптимізація штатного побудови,
- осучаснення питань грошового, соціально-побутового, пенсійного забезпечення співробітників СБУ тощо.
Документом також вводиться покарання за невиконання посадовими особами СБУ функцій або повноважень – передбачається штраф від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- Раніше колегія Служби безпеки України підтримала концепт законопроекту про реформування СБУ.