Народні депутати сьогодні на засіданні відправили на повторне перше читання в комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки законопроєкт №3196 щодо вдосконалення діяльності Служби безпеки України, який був ініційований президентом Володимиром Зеленським.