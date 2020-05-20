Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 287 народних депутатів України.

Законопроєктом, зокрема, пропонуються зміни щодо правової регламентації діяльності СБУ:

  • передбачено визначення мети діяльності СБУ,
  • оптимізація штатного побудови,
  • осучаснення питань грошового, соціально-побутового, пенсійного забезпечення співробітників СБУ тощо.

Документом також вводиться покарання за невиконання посадовими особами СБУ функцій або повноважень – передбачається штраф від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.