Про це повідомляють #Букви.
Відставку Любченка підтримали 320 народних депутатів.
Фото: #Букви
20 травня Верховна Рада України на засіданні призначила Олексія Любченка першим віцепрем’єр-міністром України – міністром економіки України. За кандидатуру Любченка проголосували 293 народних обранців.
До цього він очолював Державну податкову службу.
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Крім того, сьогодні ЗМІ повідомили, що Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки у міністра Олексія Любченка, який вчора подав у відставку. У коментарі #Буквам у пресслужбі НАБУ повідомили, що інформація щодо обшуків уточнюється. #Букви також намагаються отримати коментар від СБУ.
- Детальніше про те, що відомо про Олексія Любченка читайте у матеріалі.