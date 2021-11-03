Про це повідомляють #Букви.

Відставку Любченка підтримали 320 народних депутатів.

Фото: #Букви

20 травня Верховна Рада України на засіданні призначила Олексія Любченка першим віцепрем’єр-міністром України – міністром економіки України. За кандидатуру Любченка проголосували 293 народних обранців.

До цього він очолював Державну податкову службу.

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Крім того, сьогодні ЗМІ повідомили, що Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки у міністра Олексія Любченка, який вчора подав у відставку. У коментарі #Буквам у пресслужбі НАБУ повідомили, що інформація щодо обшуків уточнюється. #Букви також намагаються отримати коментар від СБУ.