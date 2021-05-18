Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Таке рішення на сьогоднішньому позачерговому засіданні ВР підтримали 292 народних обранців

Його на посаді голови Міністерства охорони здоров’я може замінити Віктор Ляшко, який наразі є заступником міністра і головним санітарним лікарем.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який став ініціатором звільнення голови МОЗ Степанова, заявив що основною причиною подання на звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова – це незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу та постачань вакцин, і закупівлі препаратів. Шмигаль назвав роботу міністра малоефективною.

Під час сьогоднішнього виступу з трибуни Ради Степанов підвів підсумки своєї роботи в міністерстві. Він розповів про боротьбу його команди з пандемією коронавірусу.

“Були надкритичні ситуації, але ми пройшли їх разом, всією країною. За рік команда МОЗ побудувала стійку систему, яка дозволяє нашій країні сьогодні не очолювати рейтинги смертей від коронавірусу”, – зазначив очільник МОЗ.

Він наголосив, що МОЗ розпочало переговори з провідними виробниками вакцин ще у липні-серпні 2020 року, проте в той час вони висували умову, що постачання відбудуться не раніше кінця 2021 року.

“Провал вакцинації стався у всьому світі. До того ж, ми не виробляємо вакцини і не є пріоритетною країною для постачання. На жаль. Ми розпочали переговори з виробниками вакцин у липні та серпні минулого року. Через це українці вже нині почали отримувати вакцини від кращих виробників у світі. Навіть у важких умовах нам вдалося законтрактувати 34 млн доз від світових виробників з постачанням вже цьогоріч”, – заявив міністр.

Степанов заявив, що його звільняють через боротьбу за високі зарплати і соціальні гарантії медиків.

Раніше народні депутати від партії “Слуга народу” обговорювали питання для Степанова, які мали би звучати на засіданні Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Відповідну переписку зафіксував кореспондент #Букв.

“Степанову такі питанні на засіданні парламентського комітету, що ну геть не залишається сумнів, що завтра хтось піде у відставку. Ось так ми могли отримати Пфайзер і Модерну раніше. І не отримали… зум комітету прям як серіа”, – йдеться в чаті “Малі фракція СН”.

Як сповіщалося, 14 травня Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Степанова з посади міністра охорони здоров’я. У фракції “Слуги народу” пов’язували таке рішення із провалами у кампанії вакцинації проти коронавірусу.

Шмигаль підтвердив, що саме питання вакцинації стало основною причиною для винесення на розгляд парламенту подання про відставку.

В “Європейській Солідарності” звинувачують владу у спробі звалити провал у боротьби з пандемією коронавірусу на міністра Степанова і акцентують на безпосередній відповідальності Шмигаля та Зеленського.