Про це повідомляють #Букви.
Всього у залі Парламенту зареєструвалося 267 нардепів. Головуючим під час розгляду питання про відставку Разумкова був “слуга народу” Данило Гетманцев. Він зайняв місце першого віцеспікера Руслана Стефанчука у президії.
Перед голосуванням за відставку народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк запитав у президії: “Чому третім пунктом порядку денного стоїть питання, яке ми не можемо розглянути?”
За відставку Дмитра Разумкова віддали свої голоси 284, з яких:
- “Слуга народу” – 215;
- ОПЗЖ – 0;
- “Голос” – 6;
- “Європейська Солідарність” – 0;
- “Батьківщина” – 20;
- Партія “За майбутнє” – 19;
- “Довіра” – 18;
- Позафракційні – 6;
Голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.
Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.
- 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
- В той же день у Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в Апараті ВР.
- На тлі новин про свою відставку Дмитро Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
- 2 жовтня Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.