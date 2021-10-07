Про це повідомляють #Букви.

Всього у залі Парламенту зареєструвалося 267 нардепів. Головуючим під час розгляду питання про відставку Разумкова був “слуга народу” Данило Гетманцев. Він зайняв місце першого віцеспікера Руслана Стефанчука у президії.

Разумков

Дмитро Разумков. Фото: #Букви

Фото: #Букви

Перед голосуванням за відставку народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк запитав у президії: “Чому третім пунктом порядку денного стоїть питання, яке ми не можемо розглянути?”

За відставку Дмитра Разумкова віддали свої голоси 284, з яких:

  • “Слуга народу” – 215;
  • ОПЗЖ – 0;
  • “Голос” – 6;
  • “Європейська Солідарність” – 0;
  • “Батьківщина” – 20;
  • Партія “За майбутнє” – 19;
  • “Довіра” – 18;
  • Позафракційні – 6;

Голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.