Про це повідомляють #Букви.

Всього у залі Парламенту зареєструвалося 267 нардепів. Головуючим під час розгляду питання про відставку Разумкова був “слуга народу” Данило Гетманцев. Він зайняв місце першого віцеспікера Руслана Стефанчука у президії.

Перед голосуванням за відставку народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк запитав у президії: “Чому третім пунктом порядку денного стоїть питання, яке ми не можемо розглянути?”

За відставку Дмитра Разумкова віддали свої голоси 284, з яких:

“Слуга народу” – 215;

ОПЗЖ – 0;

“Голос” – 6;

“Європейська Солідарність” – 0;

“Батьківщина” – 20;

Партія “За майбутнє” – 19;

“Довіра” – 18;

Позафракційні – 6;

Голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.