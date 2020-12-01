Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, яким на 1 рік переноситься введення касових апаратів (РРО) для фізосіб-підприємців – до 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 4439-д проголосували в першому читанні 320 нардепів, а в другому – 319.

Законопроєктом передбачено:

1. Перенесення фіскалізації до 1 січня 2022 року. Тобто до 1 січня 2022 року буде відтерміновано обов’язкове застосування РРО (касових апаратів) для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 1 – 4 груп і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Це не стосується підприємців, які здійснюють діяльність у сферах з високими ризиками ухилення від оподаткування (“ризикові” види діяльності).

2. Скасування кешбеку (скасовується можливість виплати покупцеві компенсації 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг) у разі порушення продавцем законодавства по РРО).

3. Всі ліміти прив’язуються до мінімальної заробітної плати, в тому числі ліміти фіскалізації (як зазначив один із ініціаторів документа Ярослав Железняк, “якщо економіка буде зростати – будуть зростати ліміти”). Йдеться про граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування:

• До першої групи будуть віднесені підприємці, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. • До другої групи – підприємці, обсяг річного доходу яких не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати. • До третьої групи – підприємці, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1 167 розмірів мінімальної зарплати.

4. Вносяться зміни до переліку “ризикових” видів діяльності, для яких РРО обов’язкові вже в 2021 році. Список був істотно скорочений – у нього тепер входять:

• реалізація технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту; • реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я; • реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

З переліку “ризикових” виключили: реалізацію товарів (надання послуг) через Інтернет; роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах; діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування; діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; діяльність готелів та подібних закладів тимчасового розміщення; реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів.

5. Скасовуються штрафи за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, а також за відсутність попереднього програмування товарів у РРО.

6. Продовжується на рік (до 1 січня 2022 року) застосування знижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону про використання реєстраторів розрахункових операцій.

Під час виступу Железняк запевнив, що “мораторій на перевірки бізнесу ніхто до кінця карантину скасовувати не буде”.