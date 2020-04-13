Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів.
Документом виключено із закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” пункт 2 роздiлу II “Прикiнцевi та перехідні положення” щодо змін до статті 18 закону “Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв та пального” – так звана “тютюнова правка”, як такий, що не відповідає Конституції України, Господарському кодексу, закону “Про ціни і ціноутворення”.
Крім того, пункт 1 частини десятої статті 9, пункт 1 частини дванадцятої статті 25 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” викладено з урахуванням внесених змін Законом України “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи” від 14 січня 2020 року № 440-IX (набрав чинності 13 лютого 2020 року), за яких у наведених положеннях вживається термін “податковий орган” замість терміну “орган доходів і зборів”.
- 4 жовтня Верховна Рада України прийняла законопроект №1049 про єдиний рахунок для сплати податків.
- У зв’язку з цим компанії “Філіп Морріс Україна”, “Брітіш Американ Тобакко Україна”, JTI та “Імперіал Тобакко” заявили, що планують піти з України.
- Пізніше стало відомо, що компанія British American Tobacco планує припинити виробництво в Україні та закрити “Прилуцьку тютюнову фабрику”. Понад 1000 осіб можуть залишитися без роботи.