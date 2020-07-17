Народні депутати схвалили проєкт постанови про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримали 306 депутатів.

У Заяві Верховна Рада заявляє свій рішучий протест у зв’язку з черговим порушенням міжнародного права з боку Російської Федерації – проведенням незаконного та, з позиції юридичних наслідків, нікчемного загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації 1 липня 2020 року на тимчасово окупованих територіях України – в Криму та Севастополі.

Депутати звернулися до членів парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій, з проханням дати принципову оцінку незаконним діям Російської Федерації з організації та проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської.

Народні обранці також закликали членів парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій засудити проведення незаконного загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації в окупованому Криму.

Крім того, Парламент звернувся до демократичних країн світу із закликом до продовження та посилення міжнародного політичного та економічного тиску на Російську Федерацію з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з окупованим Кримом.