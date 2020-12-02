Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт, яким оновлюється перелік поважних причин для відсутності народних депутатів на засіданнях ВР.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3642 проголосували 248 народних обранців.

Документом вносяться зміни до регламенту ВР: уточнюється перелік поважних причин відсутності нардепа на пленарному засіданні Верховної Ради, а також на засіданні парламентського комітету, до складу якого він входить.

Серед поважних причин відсутності на засіданнях визначені наступні:

• виконання народним депутатом у цей час доручень Верховної Ради, спікера ВР, комітету (за рішенням комітету, до складу якого входить депутат);

• відрядження, участь у заходах, що здійснюються в рамках роботи постійних делегацій;

• тимчасова непрацездатність;

• отримання послуг у сфері охорони здоров’я (згідно з медичним висновком);

• відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв’язку з народженням дитини, відпустка по догляду за дитиною, відпустка у зв’язку з одруженням, відпустка у зв’язку зі смертю рідних, інші обставини, коли, згідно із законодавством, працівнику надається відпустка;

• документально підтверджені транспортні перешкоди, які унеможливлюють участь у пленарних засіданнях ВР.

Також допускаються й інші поважні причини відсутності народного депутата, “пов’язані з реалізацією прав і виконанням обов’язків” (наприклад, участь у судовому процесі). Про них нардеп повинен повідомити завчасно.

У чинному досі списку поважних причин немає, наприклад, пункту про отримання послуг у сфері охорони здоров’я, про відрядження, а також не прописано виконання доручень голови ВР і комітетів.