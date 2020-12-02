Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 3642 проголосували 248 народних обранців.
Документом вносяться зміни до регламенту ВР: уточнюється перелік поважних причин відсутності нардепа на пленарному засіданні Верховної Ради, а також на засіданні парламентського комітету, до складу якого він входить.
Серед поважних причин відсутності на засіданнях визначені наступні:
• виконання народним депутатом у цей час доручень Верховної Ради, спікера ВР, комітету (за рішенням комітету, до складу якого входить депутат);
• відрядження, участь у заходах, що здійснюються в рамках роботи постійних делегацій;
• тимчасова непрацездатність;
• отримання послуг у сфері охорони здоров’я (згідно з медичним висновком);
• відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв’язку з народженням дитини, відпустка по догляду за дитиною, відпустка у зв’язку з одруженням, відпустка у зв’язку зі смертю рідних, інші обставини, коли, згідно із законодавством, працівнику надається відпустка;
• документально підтверджені транспортні перешкоди, які унеможливлюють участь у пленарних засіданнях ВР.
Також допускаються й інші поважні причини відсутності народного депутата, “пов’язані з реалізацією прав і виконанням обов’язків” (наприклад, участь у судовому процесі). Про них нардеп повинен повідомити завчасно.
У чинному досі списку поважних причин немає, наприклад, пункту про отримання послуг у сфері охорони здоров’я, про відрядження, а також не прописано виконання доручень голови ВР і комітетів.
- У жовтні минулого року Верховна Рада України схвалила в другому читанні законопроєкт про позбавлення народних депутатів виплат за прогули. Згідно з документом, народний депутат буде позбавлений права на відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць, якщо він: протягом календарного місяця в рамках однієї чергової сесії ВР без поважних причин не брав участі в більш ніж 30 % голосувань; якщо він не брав участі у понад 50 % засідань комітету ВР, до складу якого він обраний.