Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про створення військово-цивільних адміністрацій на рівні об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3913 проголосували 265 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є “визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад”.

Це пов’язано з адміністративно-територіальною реформою: по всій території країни були утворені територіальні громади, що створило передумови для проведення в Україні місцевих виборів у 2020 році на новій територіальній основі.

Але ряд населених пунктів знаходяться поблизу лінії зіткнення на Донбасі, де ситуація з безпекою не дозволила організувати виборчий процес.

Вказану колізію покликаний вирішити підтриманий сьогодні документ.

Проєктом закону пропонується внести зміни до законів України “Про військово-цивільні адміністрації” та “Про місцеве самоврядування в Україні” (в частині визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій ОТО).

У законопроєкті зазначено, що військово-цивільні адміністрації населених пунктів – це тимчасові державні органи, що здійснюють на територіях відповідних територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів, повноваження сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів та інші повноваження.

Згідно з документом, такі адміністрації можуть бути утворені, якщо Центральна виборча комісія визнає неможливим проведення місцевих виборів на окремих територіях. Крім того, такі адміністрації утворюються на території ОТО, якщо їх сільські, селищні, міські ради не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження (в тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень).

Відзначається, що законопроєкт розроблений “у зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, а також з метою забезпечення повсюдності та безперервності влади”.