Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні включила в порядок денний сесії президентський законопроєкт "Про великий Державний Герб України" (№5712).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Це скорочення строків і включення в порядок денний сесії. Питання не розглядається по суті”, – пояснив спікер ВР Дмитро Разумков.

За включення документа до порядку денного проголосували 243 нардепи. Крім того, Рада 247 голосами скоротила наполовину час подачі правок і пропозицій, альтернативних законопроєктів.

Перед голосуванням з трибуни ВР виступив нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович. Він зазначив, що, попри стародавнє походження, Тризуб (Малий Герб України) “сприймається в Україні та світі як повноцінний державний герб” та “ідеально вписується в естетику ХХІ століття”.

“Спроби вдосконалити Тризуб є відвертим несмаком і абсурдом… Неприйнятним є варіант Великого Герба, запропонований законопроєктом №5712. Через кричущу невідповідність законам геральдики цей малюнок програв всі державні конкурси, в тому числі і минулорічний. Державні символи мають об’єднувати українців і викликати почуття гордості за свою державу, а не сорому і обурення”, – наголосив В’ятрович.

Він закликав не голосувати на підтримку президентського законопроєкту та “відмовитися від спроб замінити Тризуб на Великий Герб”.

Як відомо, законопроєкт № 5712 наприкінці червня вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

Згідно із текстом цього документа, великий Державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є знак княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п’ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту. Щит тримають з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького).

Під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору. Зображення лева та воїна-козака виконані золотим кольором з елементами пурпурового.

Варто зазначити, що внесений Зеленським варіант зображення Великого Герба був розроблений ще в 90-х колективом під керівництвом Олександра Івахненка. Варіант цього ж зображення був запропонований у законопроєкті 2001 року. Попри те, що законопроєкт був визначений президентом Леонідом Кучмою як невідкладний, його ніколи не було розглянуто в парламенті.

Варіант, який запропонував Зеленський, є доопрацьованим проєктом авторського колективу Івахненка.

Користувачі соцмереж звернули увагу, що на зображенні проєкту Великого Герба України лев має дві ліві лапи.

Примітно, що восени 2020 року Кабінет Міністрів провів конкурс на найкращий ескіз Великого гербу із премією в розмірі 100 тисяч гривень. Переможця обрали в листопаді. Це була робота Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.

Цей ескіз викликав хвилю критики українців. Чи це стало причиною, чому президентом було запропоновану не ту роботу, яка виграла нещодавній конкурс, невідомо.

Великий Герб повинен затвердити парламент конституційною більшістю голосів (двома третинами складу – 300 голосів).