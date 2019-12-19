Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 265 нардепів.

Проєктом пропонується зменшення ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину, що в підсумку спрямовано на здійснення такої діяльності в законодавчо-певному колі.

Законопроєкт ом пропонується зменшити з 25,0 до 15,0% ставку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин — бурштину.

Відповідну зміну пропонується внести до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу.