Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ проголосували 265 нардепів.

Проєктом пропонується зменшення ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину, що  в підсумку спрямовано  на здійснення такої діяльності в законодавчо-певному колі.

Законопроєкт ом пропонується зменшити з 25,0 до 15,0% ставку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин — бурштину.

Відповідну зміну пропонується внести до  пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу.

  • Раніше Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт про заборону експорту бурштину-сирцю, який повинен комплексно криміналізувати нелегальний вивіз його з України.