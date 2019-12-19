Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За документ проголосували 265 нардепів.
Проєктом пропонується зменшення ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину, що в підсумку спрямовано на здійснення такої діяльності в законодавчо-певному колі.
Законопроєкт ом пропонується зменшити з 25,0 до 15,0% ставку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин — бурштину.
Відповідну зміну пропонується внести до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу.
- Раніше Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт про заборону експорту бурштину-сирцю, який повинен комплексно криміналізувати нелегальний вивіз його з України.