Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до регламенту, щоб прискорити прийняття "антиколомойського" проєкту закону у другому читанні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ №1043 проголосували 242 народних депутата.

Він спрямований на боротьбу з “поправочним спамом” і повинен прискорити розгляд у другому читанні законопроєкту про неповернення “ПриватБанку” його колишнім власникам (до якого внесено понад 16 тисяч поправок).

“На жаль, Парламент зіткнувся з особливою ситуацією: ніколи раніше у нас не було 16 тисяч поправок. Це ситуація, яка може заблокувати роботу Ради до осені, із будь-якого питання. І це може стосуватися не лише цього закону, але і будь-якого іншого”, – наголосив під час розгляду законопроєкту спікер ВР Дмитро Разумков.

Він уточнив, що після набуття чинності законопроєктом про регламент Рада внесе до нього зміни, якими буде передбачено, що він діятиме тимчасово: “на час карантину плюс 30 днів”. Про це домовилися голови фракцій і груп.

Ухваленим документом передбачена особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні, якщо подано як мінімум в п’ять разів більше поправок, ніж статей або пунктів в початковій редакції проєкту законодавчого акту (але не менше 500 поправок).

Щоб запустити особливу процедуру, необхідно, щоб 150 нардепів підписали відповідну пропозицію, після чого за неї має проголосувати Верховна Рада.

Надалі процедура буде наступною:

• Після прийняття Парламентом рішення про застосування особливої процедури у фракцій і груп буде два дні, щоб визначити не більше 5 пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, і направити на адресу комітету.

• Кожен позафракційний нардеп, пропозиції та поправки якого враховані головним комітетом, має право визначити одну невраховану поправку, на якій він наполягає, і направити головному комітету.

• Головний комітет у дводенний термін буде узагальнювати ці пропозиції і поправки, а також підготує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні.

На засіданні Парламенту розгляд законопроєкту буде починатися з виступу голови або представника профільного комітету, на яке виділять до двох хвилин. Після цього нардепи розглядатимуть поправки.

Ініціаторам відхилених поправок дається на виступ до двох хвилин, а депутатам, які хочуть поставити свою враховану комітетом поправку на підтвердження, – до однієї хвилини.