Про це повідомляє кореспондент #Букв.
До порядку денного сьогоднішнього засідання включено низку законопроєктів. Так, нардепи планують розблокувати підписання закону про банки (“антиколомойського закону”).
Також народні обранці повинні внести зміни до порядку денного третьої сесії ВР.
На порядку денному є суперечливий законопроєкт про подвійне громадянство (зокрема, висловлювалися побоювання, що він може легалізувати російські паспорти, видані в ОРДЛО), а також проєкт закону про медіа.
У другому читанні Рада розгляне документи про систему іномовлення України і щодо безпеки використання ядерної енергії.
Для включення до порядку денного та прийняття рішення запропоновано законопроєкт про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження і про функціонування та обіг аграрних розписок.
Крім того, нардепи планують визначитися щодо змін до Повітряного кодексу, Кодексу законів про працю України та ще кількох постанов.
Варто відзначити, що Парламент в період карантину, оголошеного в Україні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, працював у режимі комітетів і кілька разів збирався на позачергові засідання.
- 13 травня Верховна Рада України проголосувала за відновлення календарного режиму роботи і пленарних засідань із 18 травня.
- Журналістів найближчим часом не пускатимуть у ложу преси в залі Парламенту та в кулуари.
- Цього тижня парламентарі планують розглянути законопроєкти з питань громадянства, зміни до Земельного кодексу, а також щодо удосконалення пенсійного забезпечення.