Верховна Рада України сьогодні повертається до роботи в режимі пленарних засідань згідно з календарним планом.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

До порядку денного сьогоднішнього засідання включено низку законопроєктів. Так, нардепи планують розблокувати підписання закону про банки (“антиколомойського закону”).

Також народні обранці повинні внести зміни до порядку денного третьої сесії ВР.

На порядку денному є суперечливий законопроєкт про подвійне громадянство (зокрема, висловлювалися побоювання, що він може легалізувати російські паспорти, видані в ОРДЛО), а також проєкт закону про медіа.

У другому читанні Рада розгляне документи про систему іномовлення України і щодо безпеки використання ядерної енергії.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення запропоновано законопроєкт про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження і про функціонування та обіг аграрних розписок.

Крім того, нардепи планують визначитися щодо змін до Повітряного кодексу, Кодексу законів про працю України та ще кількох постанов.

Варто відзначити, що Парламент в період карантину, оголошеного в Україні у зв’язку зі спалахом коронавірусу, працював у режимі комітетів і кілька разів збирався на позачергові засідання.