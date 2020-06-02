Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, раніше в Парламенті скасували пленарні засідання 21 і 22 травня через виявлення коронавірусу у нардепа від “Батьківщини” Олега Мейдича. Сама фракція в повному складі пішла на самоізоляцію.
Згодом COVID-19 був виявлений і у нардепа від “Слуги народу” Валерія Божика.
Після вимушеної перерви Парламент повертається до звичної роботи.
Варто відзначити, що з сьогоднішнього дня журналістам дозволено працювати в ложі преси в залі засідань ВР (раніше доступ представників ЗМІ в ложу був заборонений через спалах коронавірусу).
Згідно з порядком денним, сьогодні Рада планує звернутися до міжнародних організацій щодо вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
У першому читанні нардепи розглянуть зміни до Митного і Бюджетного кодексів.
До розгляду у другому читанні заплановано законопроєкти щодо проведення національної інвентаризації лісів, ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів в сфері охорони здоров’я і про діяльність Спортивної студентської спілки України.
Для включення до порядку денного та прийняття рішення запропоновані проєкти законів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусу, а також про дерегуляцію бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності.
Нардепи також мають намір визначитися щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху і використання світлоповертаючих елементів пішоходами і учасниками дорожнього руху.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков раніше розповідав, що з початку епідемії на коронавірус перехворіли близько 10 нардепів.