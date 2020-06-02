У вівторок, 2 червня, Верховна Рада України повертається до роботи в режимі пленарних засідань.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, раніше в Парламенті скасували пленарні засідання 21 і 22 травня через виявлення коронавірусу у нардепа від “Батьківщини” Олега Мейдича. Сама фракція в повному складі пішла на самоізоляцію.

Згодом COVID-19 був виявлений і у нардепа від “Слуги народу” Валерія Божика.

Після вимушеної перерви Парламент повертається до звичної роботи.

Варто відзначити, що з сьогоднішнього дня журналістам дозволено працювати в ложі преси в залі засідань ВР (раніше доступ представників ЗМІ в ложу був заборонений через спалах коронавірусу).

Згідно з порядком денним, сьогодні Рада планує звернутися до міжнародних організацій щодо вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

У першому читанні нардепи розглянуть зміни до Митного і Бюджетного кодексів.

До розгляду у другому читанні заплановано законопроєкти щодо проведення національної інвентаризації лісів, ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів в сфері охорони здоров’я і про діяльність Спортивної студентської спілки України.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення запропоновані проєкти законів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусу, а також про дерегуляцію бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності.

Нардепи також мають намір визначитися щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху і використання світлоповертаючих елементів пішоходами і учасниками дорожнього руху.