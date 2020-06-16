Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“За” проголосували 331 народний депутат.

Законом встановлюється процедура визнання особою без громадянства, що в подальшому надасть змогу для таких осіб законно перебувати на території України, отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання на території України – посвідку на тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, а за умови проживання на території України у зазначеному статусі понад 2 роки – отримати дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання.

Документом вносяться зміни до низки законів України, які врегульовують питання надання особам, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, права на безоплатну вторинну правову допомогу та звільняють їх від сплати судового збору та авансового внеску за виконання судових рішень, які стосуються оскарження рішень про визнання особою без громадянства, надають можливості особам без громадянства реалізувати право на працю та належні умови життя.