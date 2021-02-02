Верховна Рада України встановила 14 травня як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт постанови №4479 підтримали 344 нардепа.

“Віддаючи шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту, Верховна Рада постановляє: установити в Україні День пам’яті українців, котрі рятували євреїв під час Другої світової війни, який відзначати щороку 14 травня”, – йдеться в документі.

Крім того, постановою надаються окремі рекомендації органам виконавчої влади щодо реалізації зазначеного Дня пам’яті.

Так, Міністерству культури рекомендовано забезпечити створення Українським інститутом національної пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України списку осіб, котрі, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни.

А Міністерству освіти і науки рекомендовано включати теми, присвячені Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, в перелік тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових і дипломних робіт у закладах вищої освіти.

“Прийняття постанови створить сприятливі умови для реалізації державної політики національної пам’яті щодо вшанування подвигу жителів України, які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни”, – йдеться в пояснювальній записці до постанови.