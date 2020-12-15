Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про особливості складання адміністративних протоколів щодо суддів, суддів Конституційного суду.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4471 проголосували в першому читанні 325 нардепів, а в другому – 321.

Документом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на впровадження “додаткових механізмів дотримання гарантій незалежності суддів, суддів КСУ при реалізації повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції”.

Документом визначаються суб’єкти, уповноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення з боку НАЗК, визначається порядок вручення протоколу. Крім того, встановлюються особливості надання пояснень до протоколу суддями, суддями КСУ.

Йдеться про відповідальність суддів за наступними статтями: 172-4 (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності), 172-9 (невжиття заходів щодо протидії корупції), 188-46 (невиконання законних вимог Національного агентства з питань запобігання корупції), 212-15 (порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статуної діяльності політичної партії, порушення порядку надання або отримання фінансової підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму).

Так, протокол щодо судді, судді Конституційного суду повинен складати голова НАЗК або його заступник.

Протокол складається в трьох примірниках, два з яких надсилаються рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення судді, який притягається до адміністративної відповідальності, для ознайомлення, надання пояснень, зауважень і підписання.

Згодом один примірник протоколу разом із поясненнями або зауваженнями суддя спрямовує НАЗК рекомендованим поштовим відправленням (протягом 7 робочих днів з дня отримання). Другий примірник протоколу залишається у судді.

Про складання протоколу про адміністративне правопорушення щодо судді НАЗК повідомляє, відповідно, Вищу раду правосуддя або голову КСУ.

Суддя має право протягом 7 робочих днів з дати отримання протоколу повернути екземпляр протоколу про адміністративне правопорушення та дати пояснення щодо обставин, що можуть свідчити про правопорушення, уповноваженій особі НАЗК особисто або в присутності відповідно інспектора Вищої ради правосуддя / голови КСУ (його заступника) .

Протокол про таке адміністративне правопорушення разом із іншими матеріалами надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення правопорушення.

У разі неотримання протягом 15 робочих днів з дати направлення примірника протоколу від судді, до суду направляється третій примірник із зазначенням про відмову судді від підписання протоколу та дачі пояснень.