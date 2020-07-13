Рада ввела збір за виліт пасажирів

Верховна рада у другому читанні прийняла законопроект №2424, який вносить зміни до Повітряного кодексу України.

Відповідні дані опубліковані на сайті парламенту.

Зміни підтримали 256 народних депутатів.

Даним документом визначаються особливості справляння мита за пасажирів, які відлітають з українських аеропортів, а також за кожну тонну вантажу.

Згідно з новим законопроектом державний авіаційний збір за кожного пасажира, який здійснив політ в межах території України, становитиме 0,5 долара США, а за кожного пасажира в міжнародному рейсі – 2 долари.

За кожну тонну вантажу в межах території України і в міжнародних перевезеннях встановлюється 2,5 і 10 доларів мита відповідно.

Уточнюється, що збори не будуть стягуватися в разі перевезення офіційних делегацій, або вищих посадових осіб держав, перевезення гуманітарної допомоги, а також у разі польотів для ліквідації наслідків стихійних лих.