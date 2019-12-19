Верховна Рада прийняла в другому читанні проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідний законопроєкт №2148 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України” нардепи прийняли в другому читанні.

Законом встановлено кримінальну відповідальність за умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування).

Законом у цьому зв’язку доповнено Кримінальний кодекс України статтею 364 “Здійснення народним депутатом України голосування замість іншого народного депутата України”, якою передбачити кримінальну відповідальність за неособисте голосування народним депутатом України з санкцією у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон України “Про статус народного депутата України” доповнено новою статтею 39 “Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов’язків”.

Змінами до Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” встановлюється порядок притягнення народного депутата до відповідальності, а саме, пропонується частину першу статті 28 доповнити пунктом 91, статтю 37 доповнити частиною сьомою, а також частину третю статті 47 викласти у новій редакції.