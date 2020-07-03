Про це повідомляють #Букви.
За документ № 3664 проголосували 238 нардепів.
Згідно з пояснювальною запискою, Кабінет Міністрів 27 травня цього року прийняв рішення про розділення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища і природних ресурсів на два відомства. В результаті з’явилося Мінекології.
Але фінансування для його роботи не виділили.
Зазначений законопроєкт покликаний вирішити цю проблему.
“Метою прийняття даного акту є визначення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України головним розпорядником коштів та забезпечити його фінансовими ресурсами для належного виконання покладених на нього функцій”, – наголошується в записці.
Законопроєктом передбачено виділення частини грошей, призначених Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища, на роботу відокремленого від нього Мінекології. Відповідні зміни внесуть до держбюджету на 2020 рік.
- 10 червня Кабінет Міністрів на засіданні призначив Ірину Ставчук виконувачем обовʼязків міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України.