Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який дозволяє виділити фінансування Міністерству захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України.

Про це повідомляють #Букви.

За документ № 3664 проголосували 238 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, Кабінет Міністрів 27 травня цього року прийняв рішення про розділення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища і природних ресурсів на два відомства. В результаті з’явилося Мінекології.

Але фінансування для його роботи не виділили.

Зазначений законопроєкт покликаний вирішити цю проблему.

“Метою прийняття даного акту є визначення Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України головним розпорядником коштів та забезпечити його фінансовими ресурсами для належного виконання покладених на нього функцій”, – наголошується в записці.

Законопроєктом передбачено виділення частини грошей, призначених Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища, на роботу відокремленого від нього Мінекології. Відповідні зміни внесуть до держбюджету на 2020 рік.