Депутати Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або найму готельного номера із державного бюджету за 2021 рік на загальну суму 37 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

За січень-лютий 2021 року загальна сума компенсованим депутатам видатків за оренду житла склала 3,024 млн гривень (компенсація виплачена 146 депутатам).

У березні сума компенсації вартості оренди житла склала 2,928 млн гривень (151 депутату), у квітні – 3,014 млн гривень (147 депутатів), у травні – 2,937 млн гривень (144 депутатам).

У червні нардепам було виплачено 3,156 млн гривень компенсації (143 депутатам), у липні – 2,998 млн гривень (147 депутатам), у серпні – 3,008 млн гривень (138 депутатам).

У вересні сума компенсованих за оренду житла видатків склала 3,029 млн гривень (137 депутатів), у жовтні – 3,122 млн гривень (139 депутатів), у листопаді – 3,054 млн гривень (143 депутати), у грудні – 6,884 млн гривень (161 депутат).

Апарат Верховної Ради повідомляє, що максимальна сума компенсації депутату парламенту за оренду житла на день становить 650 гривень.

Право на отримання таких коштів мають депутати, які не забезпечені житлом у місті Києві, та місце їх проживання, згідно з його реєстрацією, знаходиться на відстані понад 30 км від Києва.