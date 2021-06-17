Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За альтернативний проєкт закону №5253-1 проголосували 319 нардепів: 225 – від “Слуги народу”, 3 – від “ОПЗЖ”, 20 – від “Європейської Солідарності”, 18 – від ВО “Батьківщина”, 14 – від “Голосу”, 13 – від групи “За майбутнє”, 16 – від групи “Довіра”, 10 позафракційних.

На розгляд ВР також було внесено основний документ №5253, котрий викликав критику Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Що передувало голосуванню?

Ще всередині березня група народних депутатів від різних фракцій зареєструвала у парламенті законопроєкт №5253.

Його ініціаторами вказані: лідери “Слуги народу” Давид Арахамія і Олександр Корнієнко, очільниця “Голосу” Кіра Рудик та голова однойменної фракції Ярослав Железняк, заступник голови фракції “Батьківщини” Сергій Соболєв, співголова “ОПЗЖ” Юрій Бойко тощо.

Законопроєктом пропонувалося встановити, що під час перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і фінансові зобов’язання НАЗК “не уповноважене надавати правову оцінку якості робіт чи послуг”, що надавалися партіям, їх доцільності, а також “самостійно встановлювати відповідність ринкової вартості наданих послуг”.

А в разі виявлення ознак фіктивності правочинів та операцій НАЗК мало б повідомляти про такі факти в “уповноважені державні органи”.

У НАЗК, коментуючи документ №5253, заявили, що Верховна Рада може позбавити агентство “права виявляти фіктивні витрати політичних партій”, і це “зробить неможливою боротьбу з впливом олігархів на владу”.

“НАЗК попереджало, що законопроєкт № 5253 покликаний заборонити агентству виявляти фіктивні фінансові операції партій та надані за заниженими або завищеними цінами послуги. На цій підставі НАЗК зокрема призупиняє державне фінансування партій. НАЗК розглядає законопроєкт як відповідь на результати своєї діяльності. Адже за останній рік через виявлені у звітах порушення агентство призупинило державне фінансування трьох парламентських партій”, – зазначалося в заяві.

У Національному агентстві наголошували, що в разі ухвалення законопроєкту “в перевірках звітів партій не буде жодного сенсу”.

“Фактично ми просто “перекладатимемо папери”, бачитимемо порушення, але не зможемо їх навіть зафіксувати”, – зазначав голова НАЗК Олександр Новіков.

Водночас у Верховній Раді було зареєстровано альтернативний законопроєкт №5253-1. Його авторами, зокрема, виступили нардепи від “Голосу”, які напередодні заявили про розкол у своїй політсилі, створення власного об’єднання, а також висловили недовіру керівництву партії.

Цей законопроєкт і був сьогодні підтриманий. Він, на відміну від основного, не містить ризику позбавлення НАЗК права перевіряти партійні фінанси на предмет фіктивності.

Варто зазначити, що комітет ВР з питань правової політики рекомендував Раді підтримати за основу саме альтернативний законопроєкт №5253-1.

Що передбачає документ №5253-1?

Метою законопроєкту є удосконалення процедур зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політичних партій тощо.

Законопроєктом пропонується:

• уточнити підстави для зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії;

• надати можливість партіям у разі виявлення обставин, які слугують підставами для зупинення фінансування, усувати такі обставини або надавати письмові пояснення з необхідними документами і доказами;

• встановити додаткові вимоги щодо обґрунтованості та оприлюднення рішень НАЗК про зупинення або припинення державного фінансування партії;

• підвищити до 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб розмір розбіжностей між відомостями, зазначеними у звіті політичної партії про майно, доходи, видатки, та достовірними відомостями (для зупинення або припинення державного фінансування діяльності партії);

• передбачити можливість розміщення коштів партії на депозитних рахунках з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів тощо.