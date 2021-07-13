Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 5720 проголосували 340 народних депутатів.

Календарним планом передбачено розпочати шосту сесію Верховної Ради дев’ятого скликання 7 вересня 2021 року (саме цього дня нардепи повернуться до роботи після літніх канікул).

Завершиться наступна сесія 21 січня 2022 року.

На час проведення шостої сесії ВР календарним планом відводяться:

• для пленарних засідань парламенту – 10 тижнів;

• роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) – 6 тижнів;

• для роботи народних депутатів України з виборцями – 4 тижні;

• для проведення “години запитань до Уряду” у Верховній Раді – 10 годин.

Календарним планом враховано графік проведення чергових сесій Парламентської Асамблеї Ради Європи (з 27 вересня по 01 жовтня 2021 року та з 24 по 28 січня 2022 року), святкові та неробочі дні, а також дні релігійних свят.