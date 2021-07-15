Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови “Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки” (№5765) проголосували 269 нардепів: 225 – від “Слуги народу”, 6 – від “Голосу”, 16 – від групи “За майбутнє”, 18 – від групи “Довіра”, 4 позафракційні.

Інші фракції не дали жодного голосу.

Відтак, нардепи взяли Бюджетну декларацію уряду до відома, а також схвалила рекомендації щодо бюджетної політики.

“Кабінету Міністрів України підготувати та подати до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням рекомендацій ВР щодо бюджетної політики”, – вказано у постанові.

Варто зазначити, що це перша трирічна Бюджетна декларація, схвалена Кабінетом Міністрів. Вона визначає засади бюджетної політики й показники держбюджету на середньостроковий період та є основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік.

Відтак, Кабмін зробив крок для переходу до середньострокового бюджетного планування.

Представляючи сьогодні документ у Раді, міністр фінансів Сергій Марченко назвав це “історичною подією”.

“Це дійсно історична подія: ми вперше розглядаємо декларацію на три роки. До запровадження середньострокового бюджетного планування наша країна послідовно йшла останні 10 років… Ми чесно та відкрито окреслили пріоритети соціального та економічного розвитку на наступні три роки. Вони враховують завдання, визначені президентом України, парламентом та стратегічними документами уряду”, – заявив Марченко.

Проте нардепи не були настільки оптимістичними. Під час обговорення зазначалося, що в декларації немає конкретних розрахунків (“наведені цифри, незрозуміло звідки взяті”). Відтак, неможливо проаналізувати реалістичність наведених показників.

Крім того, наголошувалося, що Бюджетна декларація передбачає суттєве зростання податкових надходжень у 2022-2024 роках (в середньому на 115,5 млрд грн, або більш ніж на 10% щорічно). При цьому ВВП зростатиме набагато меншими темпами: 3,8% – 5%. Зазначалося, що “економіка зростатиме менше, а податківці хочуть збирати більше”.

Що передбачає Бюджетна декларація?

Бюджетна декларація – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Базою для декларації був макропрогноз Кабміну на 2022 – 2024 роки.

Згідно з документом, зростання економіки України прогнозується на рівні: 3,8% в 2022 році, 4,7% – в 2023 році і 5,0% – у 2024 році.

Доходи держбюджету в 2022 році плануються на рівні 1219,6 млрд гривень, в 2023 році – 1333,2 млрд гривень, в 2024 році – 1451,6 млрд гривень.

Документом передбачено, що середньомісячна зарплата складе: у 2022 році – 15 258 гривень, у 2023 році – 17 159 гривень, у 2024 році – 19 063 гривні.

Зростання мінімальної зарплати прогнозуються на рівні: 6500 грн – з 1 грудня 2021 року, 6700 грн – з 1 жовтня 2022 року, 7176 грн – з 1 січня 2021 року, 7665 грн – з 1 січня 2024 року.

Рівень безробіття в Кабміні планують знизити з 8,5% у 2022 році до 7,8% у 2024 році.

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) прогнозується: на рівні 7,8% у 2022 році, 6,2% – у 2023 році, 5,7% – у 2024 році.

В уряді прогнозують зниження дефіциту державного бюджету України з 246,6 млрд грн у 2021 році до 179,6 млрд грн у 2024 році.

У Бюджетній декларації враховані наступні ініціативи президента, парламенту та уряду: “Велике будівництво”; “Велика реставрація”; підтримка медиків та закладів охорони здоров’я; підвищення рівня мінімальної зарплати; програма кредитування “5-7-9%”; цифрова трансформація; “Президентський університет”; доступна іпотека 7%; створення безбар’єрного простору в Україні; запровадження накопичувальної пенсійної системи; “туристичні магніти”, тощо.

Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених Бюджетною декларацією, є:

• посилення обороноздатності і безпеки держави;

• розвиток агропромислового комплексу;

• формування чистого та безпечного довкілля;

• розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;

• посилення енергонезалежності;

• створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;

• забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;

• забезпечення якісного рівня медицини;

• підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.