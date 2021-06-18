Верховна Рада України взяла сьогодні до відома звіт уряду про виконання державного бюджету на 2020 рік.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За прийняття в цілому відповідного проєкту постанови №5612 “Про звіт про виконання закону України “Про державний бюджет України на 2020 рік” проголосували 232 нардепи.

Голоси за документ віддали: 209 депутатів від “Слуги народу”, 8 – від групи “За майбутнє”, 9 – від групи “Довіра”, 6 позафракційних.

Фракції “Європейської Солідарності”, ВО “Батьківщина”, “Голосу”, “ОПЗЖ” не дали жодного голосу.

Згідно з постановою, “фактичні макропоказники економічного і соціального розвитку України за 2020 рік суттєво відрізнялися від їх прогнозу, врахованого при затвердженні державного бюджету-2020”, та були дещо відмінними від уточненого прогнозу, підготовленого у зв’язку з впливом на світову економіку та економіку України негативних факторів (насамперед пандемії COVID-19 і карантину).

Так, номінальний валовий внутрішній продукт за звітний період становив 4,194,1 млрд гривень (при прогнозі 4,510,8 млрд гривень і уточненому прогнозі 3,985,5 млрд гривень). Відбулося його реальне падіння на 4% (при прогнозі зростання на 3,7% та уточненому прогнозі падіння на 4,8%).

Індекс споживчих цін (грудень 2020 року до грудня 2019 року) становив 105% (при прогнозі 105,5% і уточненому прогнозі 111,6%).

Реальна заробітна плата зросла на 7,4% у порівнянні з 2019 роком (при її прогнозному зростанні на 10,1%).

“За оцінкою Рахункової палати, відмінності окремих фактичних макропоказників від прогнозних призвели до недонадходження 74,6 млрд гривень доходів і водночас до зменшення витрат на погашення й обслуговування боргу та деяких видатків на 37,3 млрд гривень”, – сказано у постанові.

Доходи державного бюджету за 2020 рік становили 1,076 млрд гривень (або 105,3% від затверджених).

Витрати державного бюджету з погашення та обслуговування боргових зобов’язань становили 505,2 млрд гривень, що на 8,8% більше, ніж у 2019 році.

У постанові наголошується, що протягом року було прийнято 17 законів про внесення змін до бюджету-2020. Значна кількість таких змін показників держбюджету в основному спричинена факторами, пов’язаними з COVID-19, але “водночас свідчить про необхідність підвищення якості й реалістичності планування бюджетних показників”

“У результаті загальні параметри державного бюджету суттєво змінено, зокрема: доходи зменшено на 73,5 млрд гривень (або на 6,7%), видатки збільшено на 131,2 млрд гривень (або на 11,1%), граничний обсяг дефіциту збільшено на 204,1 млрд гривень (або майже у 2,2 рази)”, – вказано у постанові.

Як зазначив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, у 2020 році дефіцит державного бюджету України став найбільшим за останні 10 років і склав 218 млрд гривень.

У травні, листопаді та грудні 2020 року спостерігалися затримки із оплати незахищених статей бюджету. Майже 50% усіх незахищених видатків грудня були проведені після 28 грудня, коли уряду вдалося запозичити кошти.

Крім того, реальні доходи державного бюджету в 2020 році зменшилися на 1,8% порівняно з попереднім роком.