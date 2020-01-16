Рада з питань свободи слова та захисту журналістів при Президентові України підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів (Тромська конвенція).

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, на засідання, що сьогодні відбулося на Банковій, члени Ради заслухали інформацію від представниці Офісу Ради Європи Галини Смірнової щодо можливості ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів.

Зазначається, що цей документ, зокрема:

гарантує право на доступ до документів, що перебувають у володінні органів влади, будь-якій особі без пояснення причин та намірів отримання інформації, подальшого використання документів;

встановлює систему моніторингу, який буде спрямовано на забезпечення країнами-підписантами належної та ефективної імплементації положень конвенції, розвитку права на доступ до офіційних документів;

містить положення щодо врахування суспільного інтересу в інформації, відображеній в офіційному документі, та надання документа, якщо цей інтерес переважить шкоду, завдану інтересам, визначеним законодавством;

встановлює обов’язок для розпорядників належним чином поводитися з документами для того, щоб вони були легко доступні.

За словами Смірнової, станом на січень 2020 року конвенцію вже ратифікували дев’ять країн – Швеція, Боснія і Герцеговина, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Молдова, Хорватія, Чорногорія та Литва. Ще вісім країн, включно з Україною, підписали Тромську конвенцію, але поки без ратифікації.

В результаті члени Ради рекомендували Міністерству закордонних справ України якнайшвидше подати необхідні документи щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів на підпис Президентові України, а Главі держави – внести до парламенту законопроєкт про ратифікацію Конвенції.