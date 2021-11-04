Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це повідомляють #Букви.

Так, за кандидатуру Олексія Резнікова віддали свої голоси 273 народні депутати.

Перед голосуванням глава держави Володимир Зеленський згадав попереднього міністра оборони Андрія Тарана: “Він зробив чимало для нашої армії для нашого війська. Дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку, новими професійними людьми, зарядженими на 100%… Тому я вніс подання до Верховної Ради про призначення Олексія Резнікова міністром оборони України”.

Олексій Резніков у промові згадав свій досвід роботи в РНБО та в Тристоронній робочої групи з питань урегулювання воєнного конфлікту на Донбасі.

Резніков зазначив, що наразі армія має найбільшу довіру серед українців.

Щодо першочергових завдань своєї роботи на посаді міністра оборони Олексій Резніков назвав скоординовану роботу між Міноборони, ГУР та оборонним комітетом Верховної Ради.

“Також має бути переглянутий оборонний бюджет України. Щоб це був бюджет сучасної боєздатності армії, а не бюджет утримання та проїдання. Потужне ракетобудування, суднобудування, відновлення авіації – це стратегічні інвестиції в розвиток підвищення стійкості і оборони”, – сказав Резніков.

Він також зазначив, що важливим є синергія з міжнародними партнерами.