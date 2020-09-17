Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який забороняє депутатам різних рівнів мати в підпорядкуванні близьких осіб.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 2203 в першому читанні проголосували 249 нардепів, а в другому – 252.

Документом вносяться зміни до законів “Про запобігання корупції”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим” і до Положення про помічника-консультанта народного депутата України.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено “з метою врегулювання питань, пов’язаних із обмеженням спільної роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів усіх рівнів”.

Так, близькі особи не зможуть ставати помічниками-консультантами депутатів всіх рівнів (Верховної Ради України, місцевих рад та Верховної Ради АР Крим); сільських, селищних і міських голів.

У пояснювальній записці зазначається, що досі нардепи не мали жодних обмежень при призначенні помічниками-консультантами своїх близьких осіб.

“Цей виняток, спеціально передбачений чинним законодавством для виборних посад та їх близьких осіб, призводив до низки історій з найманням до себе на роботу близьких осіб, які могли отримувати доступ до бюджетних коштів – і це, у свою чергу, призводило до корупційних ризиків та потенційних зловживань”, – йдеться в ній.

Відповідно до закону “Про запобігання корупції”, близькі особи – це чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.