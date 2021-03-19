Верховна Рада України підтримала сьогодні в другому читанні та в цілому законопроєкт про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 4241 проголосували 274 народні депутати.

Законопроєкт, який ще називають “антиколекторським”, встановлює правила роботи колекторів, норми етичної поведінки з боржниками, вимоги до нагляду за колекторською діяльністю, а також санкції за порушення.

Законопроєкт передбачає наступні нововведення:

1. З’явиться публічний реєстр колекторських компаній, який буде вести Національний банк України.

2. Вводиться нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо споживачів. Цей нагляд також буде здійснювати НБУ. Нацбанк отримає можливість штрафувати або навіть виключати порушників із реєстру.

3. Колектори повинні будуть дотримуватися етичних норм при взаємодії з клієнтом. За порушення цих норм передбачена відповідальність.

4. Банк чи фінансова установа мають публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими співпрацюють, та інформувати про це позичальника.

5. Кредитодавець (новий кредитор) не має права залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості, якщо умовами договору про споживчий кредит не передбачено таке право.

6. Кредитор має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості виключно колекторську компанію, включену до реєстру, шляхом укладення відповідного договору.

7. Кредитору і колекторським компаніям буде заборонено обробляти персональні дані третіх осіб, які не давали права на таку обробку (родичів і друзів боржника), а також персональні дані клієнта (графік його роботи, місце і час відпочинку, поїздки, місця зустрічі з друзями, інформацію із соціальних мереж).

8. Під час першої взаємодії зі споживачем кредитор/колекторська компанія повинні будуть повідомити своє найменування, ПІБ або індекс особи-представника, правову підставу взаємодії і розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача – надати підтверджуючі документи протягом 7 робочих днів.

9. Проведення особистих зустрічей кредитора, колекторської компанії із споживачем можливе виключно з 9:00 до 19:00, за умови що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти цього (попередньо надала згоду на особисту зустріч).

Колекторам буде заборонено:

• взаємодіяти з третіми особами, які не є сторонами договору;

• здійснювати дії, що посягають на права, свободи і власність споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, а також такі, які ставлять під загрозу його життя, здоров’я, ділову репутацію;

• використовувати погрози, шантаж, здійснювати інші незаконні або неправомірні дії;

• вводити боржника в оману щодо розміру, характеру і підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, які настануть у разі несплати;

• з власної ініціативи дзвонити боржникам у вечірній і нічний час – в період з 20:00 до 9:00; використовувати засекречений номер;

• взаємодіяти з боржником (дзвінки, повідомлення, візити додому) понад двічі на день, а також у вихідні, святкові та неробочі дні;

• використовувати функцію (сервіс) автоматичного дозвону протягом більше 30 хвилин на добу;

• використовувати на конвертах або повідомленнях, що направляються боржнику, зображення, які можуть бути сприйняті як такі, що містять загрозу; використовувати написи на конвертах “виконавчий документ”, “рішення про стягнення”, “повідомлення про виселення”;

• вимагати взяти на себе зобов’язання від близьких, поручителів, представників позичальника;

• представлятися співробітниками державних органів.

У разі порушень щодо колекторів можуть застосовуватися наступні санкції:

• письмове застереження регулятора (НБУ);

• штраф у розмірі від 51 тис. грн до 102 тис. грн;

• тимчасова заборона на здійснення діяльності;

• виключення з реєстру колекторських компаній.