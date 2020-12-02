Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, яким забороняється продаж електронних сигарет неповнолітнім (громадянам до 18 років).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №3628 проголосували 309 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, метою документа “є збереження життя і здоров’я дітей, попередження випадків продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах”.

Законопроєктом, серед іншого, пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Так, забороняється продаж електронних сигарет і рідин, які використовують в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам у віці до 18 років (на рівні з традиційними тютюновими виробами).

Законопроєктом передбачено запровадження з 1 січня 2021 року адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі електронними сигаретами і рідинами, використовуваними в таких сигаретах.

Зокрема, за порушення правил торгівлі тютюновими виробами, електронними сигаретами і рідинами, використовуваними в них, пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями – в тому числі за продаж їх особам до 18 років – передбачені штрафи в розмірі від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або від 6800 до 13 600 грн (раніше було від 100 до 400 мінімумів, про електронні сигарети не йшлося).

Торгівлю вищевказаними товарами з рук каратимуть таким же штрафом з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу цих товарів.

Якщо ж правила продажу порушує особа, яку протягом року штрафували за аналогічне порушення, на неї чекає штраф у розмірі 13 600 – 23 800 грн (від 800 до 1400 мінімумів доходів громадян) з конфіскацією предметів торгівлі.